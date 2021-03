Nach Corona-Quarantäne: SSV Jahn nimmt wieder Training auf

Ab Samstag darf der von mehreren Corona-Fällen betroffene Fußball Zweitligist SSV Jahn Regensburg wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Das sagte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller dem Bayerischen Rundfunk. Seit dem Auftreten mehrerer Corona-Fälle trainiert die Mannschaft auf Fitnessgeräten zuhause.

Insgesamt waren elf Personen infiziert, sowohl Spieler als auch Mitglieder des Trainer- und Betreuerstabes. Wie sich das Virus dann innerhalb der Mannschaft verbreitet hat, lasse sich nicht mehr nachvollziehen.

Alle Covid-Verläufe waren mild

Bei allen Corona-Infizierten im Verein gab es nach Auskunft des Jahn entweder milde Verläufe oder die Infizierten waren komplett ohne Symptome. Als Erster wurde Trainer Mersad Selimbegovic positiv getestet. Er fehlte daraufhin vor zwei Wochen beim Heimspiel gegen Paderborn. Insgesamt sind wegen der Corona-Fälle zwei Spiele in der zweiten Liga sowie das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen verlegt worden.

Nächste Woche soll wieder gespielt werden

Dass die Nachholspiele für den SSV Jahn Regensburg nun für den Rest der Saison einen engen Terminkalender bedeuten, sieht Geschäftsführer Keller nicht als Nachteil. Viele Spiele in kurzer Zeit könnten auch viele Erfolgserlebnisse in kurzer Zeit bedeuten und das sei das Ziel.

Unter anderem steht am 7. April das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Werder Bremen im heimischen Jahnstadion an. Bei einem Sieg winkt Anfang Mai das Halbfinale - es wäre ebenfalls ein Heimspiel, der Gegner wäre der aktuelle Tabellenzweite der Bundesliga, RB Leipzig. Das nächste Spiel bestreitet der Jahn am kommenden Mittwoch (17.3. / 18:30) zuhause gegen Greuther Fürth.