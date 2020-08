Nach Corona-Pause: Trainingsauftakt beim FC Schweinfurt 05

Am Dienstag, 04.08.2020, stand die Mannschaft des 1. FC Schweinfurt 05 nach einer langen Pause erstmals wieder gemeinsam auf dem Trainingsplatz. Das Team um Cheftrainer Tobias Strobl starte so langsam aber sicher wieder mit der Vorbereitung, teilt der Verein mit. "Wir als Trainerteam und auch die Spieler freuen sich enorm, dass wir alle wieder gemeinsam arbeiten können und Stück für Stück nun in die Vorbereitung der restlichen Spielrunde und des Ligapokals starten können. So eine Situation, wie sie durch die Corona-Krise entstanden ist, hatten wir noch nie, auch was den Spielbetrieb in Zukunft betrifft. Aber wir nehmen alles an und freuen uns, wenn wir unseren Fans wieder schönen Fußball bescheren können," so Strobl.

Acht Neuzugänge auf dem Platz

Es gibt acht Neuzugänge auf dem Trainingsplatz. Und am vergangenen Wochenende bestritten die "Null Fünfer" auswärts bereits ein erstes Trainingsspiel gegen Bezirksligist DJK Altbessingen. Die "Schnüdel" gewannen 0:16. Cheftrainer Tobias Strobl ist sich sicher: Die Harmonie stimmt. "Wir haben bei jedem Neuzugang vor der Verpflichtung natürlich ganz genau geschaut, wie sie spielerisch aber auch menschlich ins Team passen und sind bei jedem einzelnen davon überzeugt, dass er sich hier in Schweinfurt gut integrieren kann," sagt Strobl.

Mannschaft will hart arbeiten

Was die Mentalität im Kader betrifft, hat Strobl klare Ziele: "Wir haben in Schweinfurt einen Verein, der so viele leidenschaftliche Fans hinter sich stehen hat, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Schweinfurt ist eine Arbeiterstadt und genau das wollen wir auch von uns zeigen können. Dass wir hart arbeiten, um mit unseren Fans gemeinsam Erfolg zu haben. Dass unsere Fans auch merken, dass wir das Wappen auf der Brust nicht einfach nur so tragen, sondern von Herzen für diesen Verein spielen."

Testspiele ohne Zuschauer

In den kommenden Wochen finden weitere Testspiele statt - die Öffentlichkeit ist aufgrund der aktuellen Bestimmungen allerdings derzeit ausgeschlossen. Der Traditionsverein steht aktuell auf Platz 2 der Regionalliga Bayern. Der erhoffte Aufstieg in die Dritte Liga hat nicht geklappt. Zuschauer konnten beim Trainingsauftakt nicht dabei sein.