Nach Corona-Pause: Bayern-Basketballer verlieren in Athen

Erst am Montag war die Mannschaft nach der Corona-Welle zum ersten Mal zusammengekommen. Große Teile des Teams hatten sich mit dem Virus infiziert und nun stand gleich die Euroleague-Partie bei Panathinaikos Athen an.

Normalerweise wären die Rollen in dieser Partie klar verteilt gewesen: Die Griechen sind Tabellenletzter in der höchsten Spielklasse im europäischen Basketball. Doch in ihrem ersten Spiel seit zwei Wochen verloren die Bayern bei Panathinaikos Athen am Dienstag noch immer geschwächt mit 67:80 (35:42).

Schwacher Start in die Partie

Zu Beginn merkte man den Münchnern die lange Zwangspause an. Sie ließen im ersten Viertel 26 Punkte zu, gingen mit zehn Punkten Rückstand in das zweite Viertel. Dort konnten sie sich dann aber defensiv steigern und den Rückstand auf bis zu drei Punkte verkürzen. Athen setzte sich aber wieder etwas ab und führte so verdient mit 42:35 zur Pause.

Lucic-Verletzung stoppt Aufholjagd

Nach einem schwachen Start in die zweite Hälfte fingen sich die Gäste Mitte des dritten Viertels. Dabei fielen nun die Würfe von jenseits der Dreier-Linie und so kam das Team von Trainer Andrea Trincheri sogar auf bis zu einen Punkt heran. Doch nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Point Guard Vladimir Lucic viereinhalb Minuten vor Schluss gelang ihnen nur noch ein Korberfolg, sodass die Niederlage am Ende doch deutlich ausfiel.

Nach Russland-Ausschluss: Gute Chancen auf Playoffs

Trotz der Niederlage hat der FC Bayern dennoch gute Chancen, in die Playoffs einzuziehen. Da die Liga aber wenige Stunden vor dem Match die russischen Mannschaften endgültig aus dem Wettbewerb nahm und deren Duelle annullierte, gehören die Münchner nun zu den acht Mannschaften, die es nach jetzigem Stand in die Playoffs schaffen würden. Die Münchner stehen auf dem sechsten Platz, zuvor lagen die Münchner noch auf Rang zwölf.