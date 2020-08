Nach Champions-League-Triumph: Rummenigge sagte "Danke"

Rummenigge lobte seine Triple-Helden in höchsten Tönen und hörte gar nicht mehr auf, sich zu bedanken. "Danke für das, was wir in den zehn Tagen erleben durften. Ich bin ja schon lange in dem Geschäft, das war das größte Spektakel, was ich jemals erleben durfte. Ich habe selten einen verschworeneren Haufen erlebt als diese Truppe", sagte der 64-Jährige.

Nach dem Sieg des FC Bayern im Champions-League-Finale war Rummenigge bei der Party im Teamhotel in einem dauerhaften "Danke"-Modus: "Ich möchte mich bedanken bei euch Burschen, ihr habt das fantastisch gemacht. Wir haben eine komische Zeit erlebt in den letzten drei Monaten, Corona, ohne Zuschauer, das Stadion wäre heute mit Zuschauern explodiert."

Rummenigge zu Flick: "Einen Wahnsinnsjob gemacht"

Der Bayern-Chef bat dann Flick auf die Bühne und umarmte ihn und bedankte sich natürlich auch bei ihm. "Du bist immer so ein bescheidener Mensch", befand Rummenigge. "Du hast einen Wahnsinnsjob gemacht, du kannst darauf stolz sein."

"Ich sage 'Danke' im Namen des gesamten Vereins." Karl-Heinz Rummenigge

Auch Flick dankte seiner Mannschaft. "Wirklich Männer, ich bin so was von stolz, dass wir euch begleiten dürfen", sagte er und meinte schmunzelnd: "Ich habe noch nie - ist zwar auch nicht all zu schwer - so eine Mannschaft trainiert wie euch."

Erinnerungen an "Danke-Gedicht" werden wach

Irgendwie erinnerte die Bankett-Rede von Rummenigge an das berühmte Danke-Gedicht, das der Vorstandschef einmal zu Ehren von Franz Beckenbauer im Jahre 2009 zum Besten gab. Und weil das so schön war, gibt es dies hier nochmal zum Nachlesen.

"Lieber Franz, ich danke Dir. Ich danke Dir, ich danke Dir sehr, ich danke Dir, das fällt uns nicht schwer. Ich danke Dir, danke Dir ganz toll, weiß gar nicht was ich sagen soll. Ich danke Dir, Du bist ein Schatz, dies sage ich Dir in diesem Satz, ich danke Dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr. Und ein spezielles Danke sehr an 1860 für die Watschn an Dir", hatte Rummenigge im Jahre 2009 bei der präsidialen Verabschiedung des Kaisers gedichtet.

Allerdings hatte sich Rummenigge damals bei einem im Internet veröffentlichten Gedicht bedient und dieses abgewandelt vorgetragen.