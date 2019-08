Nach BR-Interview: Ismaik attackiert Löwen-Präsident Reisinger

Hasan Ismaiks Reaktion auf Facebook

Investor Hasan Ismaik reagierte in einem Post auf seiner Facebook-Seite ausführlich auf die Reisinger-Aussagen - mit einer gehörigen Portion Süffisanz: "Ich muss ihm zu seinen Aussagen 'gratulieren'. Er ist der erste Präsident im deutschen Fußball, der mit einem reinen Konsolidierungskurs - wohlgemerkt ohne Investitionen und sportliche Zielsetzungen - die Klasse halten und dann aufsteigen will", schreibt Ismaik beispielsweise.

"Der Reisinger-Kurs führt nur in eine Richtung, die wir uns alle nicht wünschen." Hasan Ismaik auf Facebook

Ismaik sei zudem überrascht gewesen, dass ihn Reisinger nicht am Telefon erreicht habe. "Die Wahrheit ist, dass Reisinger noch nie versucht hat, mich in den letzten zwei Jahren persönlich zu erreichen. Er hat die Antwort selbst gegeben: Reisinger schaltet lieber Anwälte dazwischen und gibt Geld aus, dass der TSV 1860 nicht hat", so Ismaik.

Der Grabe zwischen den Parteien beim TSV 1860 München scheint nach dem Reisinger-Besuch bei Blickpunkt Sport und den jüngsten Ismaik-Aussagen so tief wie nie zuvor. "Reisinger hat kein Interesse an einer Zusammenarbeit", schließt Ismaik seinen Post: "Er wird gesteuert. Ich hoffe, dass sich alles noch zum Guten wendet. Ich reiche 1860 weiter meine Hand. Ich will einen erfolgreichen Verein."