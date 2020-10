Nach "blöder" Roter Karte: Zwei Spiele Sperre für Tolisso

Flick: "Blöder" Platzverweis

Trainer Hansi Flick hatte sich über den Platzverweis des Franzosen geärgert. "Da machen wir uns das Leben selbst schwer", so Flick, der von einem "blöden" Platzverweis sprach. Gerade in diesen Wochen, in denen die Münchner von Pflichtspiel zu Pflichtspiel eilen und kaum Möglichkeiten zur Regeneration haben, ist Flick auf die Tiefe seines Kaders angewiesen. In der Champions League am Mittwoch gegen Atlético Madrid ist Tolisso freilich einsetzbar.