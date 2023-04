Nach Bayern-Sieg in Freiburg: Kimmichs emotionales Nachspiel

Der Trainerwechsel und die Leistungsschwankungen in der Saison haben bei einigen Münchner Spielern wohl doch Spuren hinterlassen. Nach dem Schlusspfiff zeigte Joshua Kimmich am Samstag den Freiburger Fans demonstrativ die Faust und löste ein emotionales Nachspiel aus. Die SC-Spieler stürmten auf den Kapitän von Bayern München zu, schnell bildete sich auf dem Feld ein Rudel - mit viel Geschubse und Geschrei. Den Münchnern schallte höhnisch entgegen: "Wir fahren nach Berlin."

Freiburger Spieler: Kimmich sollte sich über drei Punkte freuen

Bayern-Trainer Thomas Tuchel nahm Kimmich in Schutz, obwohl der die Szene nicht gesehen hatte. "Am Ende gehört das dazu", sagte der Coach. "Natürlich kriegen wir den Pokalsieg durch den Sieg heute nicht zurück, aber wir waren alle wütend über das Aus. So etwas kann dann passieren, das Spiel war super knapp." Und Freiburgs-Spieler Nicolas Höfler meinte: "Er soll sich über die drei Punkte freuen und nicht die gegnerischen Fans provozieren."