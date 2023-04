Nach Bayern-Pleite: Trainer und Spieler ratlos, Kahn explodiert

FC Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn war nach der "katastrophalen zweiten Hälfte", die zur 1:3-Niederlage in Mainz führte, endgültig bedient. Am späten Abend musste er zudem den Verlust der Tabellenführung hinnehmen.

Kahn: Spieler müssen sich "einfach den Hintern aufreißen"

Der 53-Jährige machte in erster Linie die Münchner Profis für das nächste Kapitel der Negativserie verantwortlich: "Zum Schluss sind es elf Mann, die da auf dem Platz stehen und die sich für die Ziele dieses Klubs einfach den Hintern aufreißen müssen. Um das geht es im Fußball - und um nichts anderes."

Jeder Spieler müsse sich hinterfragen. "Was will ich erreichen, wenn ich auf dem Platz bin? Welche Bereitschaft bringe ich mit? Welchen Einsatz bringe ich mit? Alles, was den Fußball neben dem reinen Spielen ausmacht, hat in der zweiten Hälfte bei unserer Mannschaft einfach gefehlt", motzte der frühere Torwart-Titan.