Nach Auftritt ohne Kopftuch: Sorge um Kletterin Rekabi

IFSC: Rekabi auf dem Rückweg in den Iran

Mittlerweile hat sich auch der Sportkletter-Weltverband (IFSC), dem in sozialen Netzwerken mangelnder Schutz ihrer Athletin vorgeworfen wurde, zu der Situation um Rekabi geäußert. "Der IFSC ist vollumfänglich über die Nachrichten bezüglich der iranischen Athletin Elnaz Rekabi informiert. (...) Als Organisation haben wir versucht, Fakten zu schaffen und waren sowohl mit Frau Rekabi als auch dem iranischen Kletterverband in Kontakt", heißt es in einer Pressemitteilung. Laut den Informationen des Verbands sei Rekabi auf dem Rückweg in den Iran.

Der IFSC versprach, sich um die Sicherheit Rekabis zu bemühen: "Wir unterstützen alle Bemühungen, ein geschätztes Mitglied unserer Gemeinschaft in dieser Situation zu beschützen. Der IFSC steht hinter den Rechten von Athleten, ihren Entscheidungen und ihrer Meinungsfreiheit."

Proteste seit Mitte September

Auslöser der Proteste im Iran war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September. Die Sittenpolizei hatte sie wegen ihrer angeblich "unislamischen" Kleidung festgenommen. Was mit Amini danach geschah, ist unklar. Die Frau fiel ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus. Die Demonstranten werfen der Sittenpolizei vor, Schuld am Tod der jungen Frau zu haben; die Polizei weist das zurück. Seit dem Tod der Frau demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie den Kopftuchzwang.