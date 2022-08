Nach Aufholjagd: Ingolstadt holt Punkt in Essen

In den letzten Minuten der Partie zündet Ingolstadt den Offensiv-Turbo, vor allem Doppel-Torschütze Tobias Bech, und wendet die erste Saison-Niederlage gegen Essen ab. Das bisher noch sieglose Team aus Essen hat bis dahin überraschend mit 2:0 geführt. Ingolstadt bleibt so auch im fünften Spiel der Saison ungeschlagen und liegt mit elf Punkten auf Platz drei der Tabelle.

Essen per Elfmeter und Engelmann zur Führung

Das Schlusslicht Essen erwischt den besseren Auftakt. In der 8. Minute landet eine Flanke von Simon Engelmann am Arm von Patrick Schmidt. Der Schiedsrichter Lars Erbst zögert zunächst, zeigt dann aber auf den Punkt. Elfmeter für Rot-Weiss-Essen. Die Ingolstädter protestieren gegen die Entscheidung - ohne Erfolg. Felix Bastians verwandelt vom Punkt zum 1:0 für Essen.

Im Anschluss haben beide Teams ihre Chancen, doch Simon Engelmann macht den Unterschied für Essen. Nach Topvorarbeit durch Moritz Römling und Isaiah Young verwandelt der erfahrene Stürmer aus kurzer Distanz am Keeper vorbei zum 2:0. Die Führung für Essen verdient, das Schlusslicht zeigt eine beherzte Leistung.

Ingolstädter Last-Minute-Aufholjagd

In der zweiten Hälfte kommen die Ingolstädter besser ins Spiel, versuchen viel nach vorne. Doch Rot-Weiss-Essen steht gut und blockt mehrere Chancen der Ingolstädter. Die Schanzer bleiben dran und belohnen sich kurz vor Schluss. In der 84. Minute kriegen die Essener den Ball im Strafraum nicht unter Kontrolle, Felix Bastians und Torwart Jakob Golz lenken die Kugel dann vor die Füße von Tobias Bech. Der trifft zum 2:1-Anschluss aus elf Metern.

Jetzt sind die Gäste wach und drängen auf den Ausgleich. Nur vier Minuten später klingelt es wieder im Essener Tor und der Torschütze heißt erneut Tobias Bech. Hans Nunoo Sarpei hatte zuvor den Ball vom linken Fünfmetereck in Richtung rechter Torpfosten gespielt. Hier hat Beck gelauert, der dann vorbei an Torwart Golz zum 2:2-Ausgleich eingenickt hatte. Das wars in Essen, der FCI bleibt nach der starken Aufholjagd weiterhin ungeschlagen.