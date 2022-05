Nach Abstieg: Radikaler Umbruch beim FC Ingolstadt

Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt verabschiedet sich im letzten Heimspiel am Samstag (Ab 13.30 Uhr in der Radio-Livereportage bei BR24 Sport) gegen den FC Hansa Rostock von gleich 14 Fußball-Profis. Wie die Schanzer am Dienstag mitteilten, werden die auslaufenden Verträge von Stefan Kutschke, Marcel Gaus, Fabijan Buntic, Jonatan Kotzke, Maximilian Beister, Marc Stendera und Robert Jendrusch nicht verlängert.

Zudem verlassen Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Filip Bilbija und Dennis Eckert Ayensa (beide Ziel unbekannt) den Tabellenletzten. Die Leihspieler Christian Gebauer (Arminia Bielefeld), Andreas Poulsen (Borussia Mönchengladbach), Florian Pick (1. FC Heidenheim) und Dejan Stojanovic (FC Middlesbrough) kehren zu ihren Heimatvereinen zurück. Die offizielle Verabschiedung soll rund 15 Minuten vor dem Anpfiff gegen Rostock stattfinden.