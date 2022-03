Abramowitsch-Ausstieg: Chelsea-Coach Tuchel gibt sich sorglos

Nähe zu Putin wird zum Verhängnis

2003 hatte der 55-Jährige für 43,5 Millionen Euro plus Übernahme von über 100 Millionen Euro Schulden den Klub gekauft. In dieser Woche verkündete Abramowitsch den Verkauf. Die Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin wurde ihm zum Verhängnis. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine drohen auch ihm harte Sanktionen. Der Reinerlös aus dem Verkauf soll an Opfer des Kriegs in der Ukraine gehen., teilte der 55-jährige Oligarch am Mittwoch mit.

Tuchel vor ungewisser Zukunft

Betroffen vom möglichen Besitzerwechsel ist auch der Krumbacher Thomas Tuchel, der mit Chelsea in der vergangenen Saison den zweiten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte feierte und nun in eine ungewisse Zukunft blickt: "Ich konnte mir Chelsea bisher nur mit Roman Abramowitsch vorstellen", sagte er nach dem Sieg im Achtelfinale des englischen FA-Cups beim Zweitligisten Luton Town. "Ich habe es noch nicht wirklich realisiert. Es ist natürlich eine massive Veränderung."

"Wir werden tun, was wir können, um die Nebengeräusche zu unterdrücken und fokussiert zu bleiben, was nicht immer einfach ist." Thomas Tuchel

"Blues" auch aktuell erfolgreich

Chelsea ist aktuell auf Erfolgskurs. In der Champions League steuert das Tuchel-Team auf das Viertelfinale zu, in der Liga sind die "Blues" auf Platz drei. Ob sich die Unruhe rund um Abramowitsch nun auch auf das Team auswirkt? Tuchel verneint: "Ich bin nicht allzu besorgt, denn ich fühle mich weiter privilegiert und an einem guten Platz", sagt der Schwabe. "Ich hoffe das Beste und ich habe nie Angst vor Veränderungen."