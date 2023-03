Nach 57 Medaillen: Kombinations-Bundestrainer Weinbuch hört auf

Hermann Weinbuch stand am Samstagnachmittag glücklich am Sportschau-Tisch bei der Nordischen Ski-WM in Planica. Er wusste in dem Moment schon, welche Botschaft er den Menschen daheim in die Wohnzimmer mitgeben wollte. "Die Zeit ist gekommen", sagte er also, "dass ich ins zweite Glied trete. Es ist schon ungewohnt zu sagen: Es ist vorbei. Ich kann jetzt etwas entspannter ins Leben schreiten." Nach 27 Jahren als Noko-Coach.

Entspannt ins Leben schreiten, das hat er sich verdient. Er ist vermutlich einer der erfolgreichsten Trainer überhaupt. In der Nordischen Kombination hat er mehrere Generationen zu Medaillenehren geführt. Weinbuch ist seit 1996 im Amt, in seiner Ära feierten die Kombinierer sechs Olympiasiege und 15 WM-Titel - insgesamt bejubelten sie 57 Medaillen bei Olympia und Weltmeisterschaften.