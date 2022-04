Nach 4:1-Sieg: Straubing Tigers bleiben im Playoff-Rennen

In der Deutschen Eishockeyliga (DEL) bleiben die Straubing Tigers im Playoff-Rennen. Am Donnerstagabend haben sie gegen die Adler Mannheim das dritte Spiel im Viertelfinale mit 4:1 gewonnen und verkürzen in der Serie auf 1:2. Jetzt müssen die Niederbayern am Karsamstag in Mannheim erneut gewinnen um weiter die Chance auf das Halbfinale zu haben.

Drei Tore in zwei Minuten

Im mit 5.635 Zuschauern erneut ausverkauften Stadion am Pulverturm legten die Straubing Tigers den Grundstein für den Sieg im zweiten Drittel. Nachdem nach 20 Minuten torlos die Seiten gewechselt wurden, gingen die Tigers im Mittelabschnitt binnen 121 Sekunden mit 3:0 in Führung. Zunächst gelang Tyler Leier in der 21. Minute in Überzahl glücklich das 1:0, danach erhöhte Kael Moullierat auf 2:0, ehe Jason Akeson erneut in Überzahl mit einem krachenden Schlagschuss das 3:0 erzielte.

Tigers Torwart Parks erneut eine Bank

Die Führung konnten die Tigers halten, sie verteidigten intensiv. Trotzdem übersahen die Verteidiger in der 27. Minute Borna Rendulic vor dem Tor. Alleine vor Tyler Parks hatte der Mannheimer keine Mühe auf 3:1 zu verkürzen. Nach dem letzten Seitenwechsel versuchten die Gäste den Druck auf Straubing zu erhöhen. Die aber ließen wenige Torchancen zu und sie konnten sich auf ihren Torwart verlassen. Parks war erneut sicherer Rückhalt für die Tigers. Als Mannheim kurz vor dem Ende den Torhüter vom Eis nahm, verwandelte Mike Conolly für die Tigers zum 4:1 ins leere Tor.

Straubinger brauchen weiteren Sieg

Nach dem Spiel erklärte Mannheims Trainer Bill Steward, diese Playoff-Serie sei ein enger Kampf zweier sehr guter Mannschaften. Es komme auf jeden Zweikampf an, diese hätte Straubing im Spiel Nummer drei besser geführt. Tigers-Coach Tom Pokel meinte, in dieser Serie werde nicht mehr nur um Zentimeter, sondern um Millimeter gekämpft. Seine Mannschaft sei hungriger und entschlossener gewesen. Taktisch habe er nichts verändert, so Pokel. Es gehe weiter darum, einfach und schnell Eishockey zu spielen, so Straubings Trainer.

Spiel vier dieser Viertelfinalserie in den DEL-Playoffs findet am Karsamstag (19 Uhr) in Mannheim statt. Verlieren die Straubing Tigers dort, ist die Saison für sie beendet. Gewinnen sie, geht es für sie am Ostermontag in eigener Halle um den Einzug ins Halbfinale.