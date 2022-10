Nach 2:2 in Dortmund: Bayern hadern mit Schiedsrichter Aytekin

Coman Platzverweis eröffnet Dortmund die Chance

Während die Bayern in Dortmund in der Vergangenheit öfter mal Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen gehabt hatten, schlug das Pendel diesmal eher in Richtung der Borussia aus. In der zweiten Halbzeit entschied Aytekin auf Freistoß für den BVB, obwohl Schlotterbeck als beinahe letzter Mann den wieder einmal starken Jamal Musiala (zwei Vorlagen) vor dem Strafraum umgerissen hatte. Keine klare Rote Karte, da Guerreiro noch in der Nähe war, aber die Bayern wurden in dieser Szene zumindest um eine gute Freistoßposition gebracht.

Richtig spannend wurde die Partie nach dem Anschlusstreffer durch Moukoko und dem Platzverweis für Kingsley Coman. Der Franzose, der in der Halbzeit Serge Gnabry ersetzt hatte, sah für zwei taktische Fouls innerhalb weniger Minuten die Ampelkarte (90. Minute). In Unterzahl konnten die Bayern dem Druck der Dortmunder nicht mehr standhalten und kassierten in den letzten Sekunden noch den Ausgleich durch den zuletzt viel gescholtenen Anthony Modeste (90.+5).