Mythos Wembley und die besonderen Momente

Im alten Wembley-Stadion, das im Jahr 1923 eröffnet wurde, fanden die Endspiele der Weltmeisterschaft 1966 und der Europameisterschaft 1996 statt: Im ersten Finale zwischen England und Deutschland, am 30. Juli 1966, fiel das legendäre Wembley-Tor, das im Spielverlauf das 3:2 für die Three Lions darstellte. Das Spiel endete mit einem 4:2-Sieg der Engländer und deren einzigem Weltmeistertitel. Knapp 30 Jahre später, am 30. Juni 1996, gewann das DFB-Team das Endspiel in Wembley gegen Tschechien durch das erste Golden Goal der Herren von Oliver Bierhoff in der 95. Minute.