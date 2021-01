Mythos Kitzbühel - Skispektakel heuer ohne Promi-Party

Wenn es um Mausefalle, Seidlalmsprung, Lärchenschuss und Hausbergkante geht, weiß jeder: Es ist wieder Zeit für die "Streif" in Kitzbühel und die legendärste Abfahrt des Weltcupwinters steht an.

3.312 Meter Lang, 860 Meter Höhenunterschied, ein Höchstgefälle von 85%, Geschwindigkeiten an die 140 Stundenkilometer und bis zu 80 Meter weite Sprünge an der "Mausefalle“ - damit hat sich die Strecke am 1.712 Meter hohen Hahnenkamm seit dem ersten Rennen 1931 einen mythischen Ruf erarbeitet.

"Todesangst" und "Hosen voll"

Auch für die besten Skirennfahrer ist der Ritt über die "Streif" eine Herausforderung. "Ich hatte durchaus Todesangst-Gefühle", sagte der spätere zweimalige Sieger Stephan Eberharter vor seinem "Streif"-Debüt 1991. Mit "ich hatte die Hosen voll", gab Eberharters österreichischer Landsmann Fritz Strobl vor seiner ersten Fahrt Einblick in seine Gefühlslage. Auch er siegte später dann, 1997 und 2000, zwei Mal und hält bis heute den Streckenrekord mit 1:51,58 Minuten und einer Geschwindigkeit von 107 Stundenkilometern - im Durchschnitt.

Dreßen und Ferstl unter den Siegern

Zwei Abfahrten am Freitag (11.30 Uhr) und Samstag (10 Uhr) sowie ein Super-G am Sonntag (10.20 Uhr) stehen dieses Mal auf dem Programm. 2018 hatte Thomas Dreßen als erster Abfahrtssieger bei den Hahnenkammrennen seit Sepp Ferstl 1979 triumphiert. 2019 konnte Josef Ferstl 40 Jahre nach seinem Vater den Super-G in Kitzbühel gewinnen.