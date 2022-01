Mythos Bergisel: Entscheidet Innsbruck über den Tournee-Sieg?

Sie ist die gefürchtetste Schanze der Tournee: Der Bergisel in Innsbruck kann Hoffnungen wecken oder Träume platzen lassen.

Am Dienstagmittag (live ab 13.30 Uhr im BR Livecenter) geht es für die Skispringer auf die dritte und damit vorletzte Schanze der Tournee. Wer hier vorne mit dabei ist, hält zumindest die Aussicht auf einen Podestplatz aufrecht.

Der "Schicksalsberg" macht es seinen Springern aber nicht einfach: Eine geringe Tischneigung, ein flacher Aufsprung, der die Landung erschwert, schwierige Windverhältnissen und die kleine Schanze, bei der selbst geringe Weitenunterschiede große Auswirkungen auf das Klassement haben, stellen die Springer vor Probleme.

DSV-Adler scheiterten an Bergisel

Für die DSV-Adler war der Bergisel zuletzt mehr Fluch als Segen. Martin Schmitt (98/99) und in der vergangenen Saison auch Karl Geiger mussten ihre Tournee-Hoffnungen schon vorzeitig am Schicksalberg begraben. Richard Freitag (2017/2018) und Severin Freund (2015/16) ging es nach dem Springen in Innsbruck genauso. Doch Freitag hat nicht nur schlechte Erinnerungen an die Schanze. Er ist der letzte Deutsche, der in Innsbruck gewinnen konnte. Der Sieg liegt allerdings sieben Jahre zurück.

Eisenbichler mit positiven Erinnerungen

Positiv dürfte Markus Eisenbichler sein. Der Oberbayer, der noch immer Außenseiterchancen auf den Tourneesieg hat, hat gute Erfahrungen mit dem Bergisel gemacht. 2019 krönte er sich bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft mit dem Titel.

Auch Severin Freund zeigt sich bislang unbeeindruckt vom Schicksalberg. Beim Qualispringen erreichte er als bester Deutscher Platz sechs.