Mutige FC Bayern Frauen besiegen Olympique Lyon

Vorfreude - so hatte der Bayerntrainer Jens Scheuer die Stimmung in der Kabine vor dem Anpfiff beschrieben. Trotz der bitteren Niederlagen in der Topspiel-Woche - gegen Wolfsburg in der Bundesliga und dem 1:2 gegen Lyon im Hinspiel - hieß die Ansage des Bayern-Trainers vor dem dritten Spitzenspiel binnen acht Tagen: Auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Seine Spielerinnen sollten mutiger spielen, Spaß haben, nach vorne gehen.

Wer vorab noch Zweifel hatte, ob die Bayern nach dem Verlust der Bundesliga-Tabellenführung am Wochenende und der doch recht eindeutigen Niederlage im Hinspiel, tatsächlich unbedarft ins Spiel gehen würde, wurde schnell eines Besseren belehrt.

Rückspiel mit umgekehrten Vorzeichen

Bayern startete extrem gut, war von Anfang an bissiger, mutiger und kreativer. Von dem erstickenden Pressing der Französinnen aus dem Hinspiel war nichts mehr zu sehen. Es war ein Spiel mit komplett anderen Vorzeichen. Hier sah man nicht mehr die haushohen Favoritinnen gegen den Underdog aus München. Das Team von Scheuer zeigte, warum es sich vor der Champions-League-Saison so selbstbewusst gegeben und zum Favoritinnen-Kreis gezählt hatte.

Es dauerte auch nicht lang, bis es das erste Mal richtig gefährlich wurde. Linda Dallmann hatte einen Ball in Richtung der durchstartenden Viviane Asseyi geschickt. Es begann ein Laufduell zwischen der Bayern-Stürmerin, Kadeisha Buchanan - und Torhüterin Claudia Endler.

Bayern überfordert Lyon

Allen drei erreichten gut 30 Meter vor dem Tor den Ball gleichzeitig, rasselten mit voller Wucht gegeneinander und blieben liegen. Der Ball landete bei Lea Schüller, die ihn annahm, das Spielerinnen-Knäuel umkurvte und aus 25 Metern abzog. Doch der Schuss zeigte, dass Schüllers linker Fuß eine der Schwächen der Torjägerin ist. Der Ball trudelte weit am Tor vorbei.

Eine vergebene hochprozentige Chance, doch die Marschrichtung war vorgegeben. Bayern traute sich mehr, war deutlich wacher und motivierter. Die Französinnen wirkten in der Anfangsphase überrascht, gar überfordert von den mutig aufspielenden Münchnerinnen und hielten mit Härte dagegen.

Giulia Gwinn als offensive Außenverteidigerin

Es brauchte einen Standard, der das Tor von Laura Benkarth zum ersten Mal in Bedrängnis brachte. Nach einer langen Flanke kam Henry ziemlich frei im Fünfmeter-Raum an den Ball. Doch der Winkel war zu spitz, die Bayern-Verteidigung zu wach, als dass es für Benkarth gefährlich werden konnte.

Doch die Münchnerinnen waren gewarnt. Im Hinspiel waren es zwei ruhende Bälle gewesen, die schließlich die zwei entscheidenden Tore für die Französinnen brachten. Doch an den Kräfteverhältnissen änderte sich zunächst nichts. Die Gastgeberinnen kontrollierten das Spiel, bauten ruhig und präzise auf, dominierten das Zentrum und blieben mutig. Die weit-aufrückende Aushilfs-Außenverteidigerin Giulia Gwinn war dafür ein gutes Beispiel.

Bayern startet gut in die zweite Hälfte

Einziges Manko: 30 Meter vor dem gegnerischen Tor zerfaserten die Angriffe des FC Bayern regelmäßig. Hastige Abspiele, zu große Abstände, resolut verteidigende Französinnen. Immer wieder scheiterten die Münchnerinnen, bevor es wirklich gefährlich werden konnte. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Die Dynamik änderte sich in der zweiten Hälfte kaum. Bayern attackierte, Lyon verwaltete das Unentschieden. Die erste gute Chance hatten allerdings die Gäste. Delphine Cascarino war in den Strafraum der Münchnerinnen eingedrungen, machte Übersteiger nach Übersteiger, um dann mit einem gut getimten Pass Catarina Macario freizuspielen. Die US-Amerikanerin stand neun Meter vor dem Tor völlig unbedrängt, stoppte den Ball, doch scheiterte an der starken Benkarth (58.).

Kumagais Ecken-Tor bringt die Erlösung

Fast im Gegenzug kam der FC Bayern zu der besten Chance der zweiten Halbzeit. Nach einem schönen Solo war Klara Bühl auf Höhe des Sechzehners angekommen. Ihre scharfe Flanke senkte sich in Richtung Schüller am zweiten Pfosten, doch Lyons Torhüterin griff beherzt ein (61.).

Es brauchte eine Ecke, um die Überlegenheit der Bayern-Spielerinnen in Zählbares umzuwandeln. Carolin Simon hatte einen scharfen Ball in Richtung des Fünf-Meter-Raums geschickt, wo Saki Kumagai lauerte und einen scharfen Kopfball unhaltbar in Richtung des Lyoner Tores drückte. Das verdiente 1:0 für Bayern (69.).

Riesenchance für Lyon kurz vor Schluss

Trotz der Führung wurde Bayern nicht passiv, wollte sich nicht hinten reindrücken lassen. Das gelang bis zur Schlussphase, als Lyon alles nach vorne warfen. Angriff um Angriff rollte auf das Tor von Benkarth zu. Doch ihre Abwehr-Kolleginnen verteidigten resolut, stoppten viele Versuche der französischen Top-Mannschaft. Und die, die nicht gestoppt wurden parierte Benkarth souverän.

Fast hätten sich die Münchnerinnen sich dann doch noch um ihren wohlverdienten Ertrag gebracht. Es liefen die letzten Sekunden der Partie. Noch einmal hatte Lyon eine Ecke in den Strafraum geschickt. Alle Spielerinnen, inklusive Lyons Torhüterin, hatten sich im Strafraum von Benkarth versammelt - und die segelte unter der Hereingabe hindurch, doch hielt den ersten Schuss im Umfallen. Der zweite, dritte, vierte blieb im vielbeinigen Abwehrknäuel hängen. Ein Befreiungsschlag, der den Namen wahrlich verdiente, setzte den Schlusspunkt. Abpfiff.

Scheuer: "Wir haben uns belohnt"

Die Freude nach dem Sieg gegen die vielleicht beste Mannschaft im europäischen Fußball war groß. "Wir haben heute den Mut gehabt. Jede Spielerin hat heute 100 Prozent investiert. Das macht einen sehr stolz", sagte Scheuer nach dem Spiel bei DAZN. "Wir haben uns belohnt."

Nach zwei bitteren Niederlagen bedeutete das 1:0 deutlich mehr als nur ein Achtungserfolg. Die drei Punkte könnten in der Gruppenphase extrem wichtig werden. Dort steht der FC Bayern nun auf Platz zwei und hat mit drei Punkten Vorsprung auf Benfica Lissabon sehr gute Chancen auf ein Weiterkommen in die K.O.-Phase.