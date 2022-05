"Muss gewinnen": Weinzierl setzt im Abstiegskampf auf FC Bayern

Der Klassenerhalt für den FC Augsburg ist greifbar nahe. Ein einziger Punkt reicht aus, damit die Schwaben auch in der kommenden Saison erstklassig spielen. Doch gegen den Rasenballsport Leipzig, dem Gegner am kommenden Sonntag (Ab 19.30 Uhr in der Radio-Livereportage bei BR24 Sport), wird das keine leichte Aufgabe. Auch wenn der am Donnerstag bereits im Europa-League-Halbfinale ranmusste - und mit einer 1:3-Niederlage gegen die Rangers ausschied.

"Schade, wir haben mitgefiebert", sagte der Augsburger Trainer Markus Weinzierl am Freitag. "Sie werden die Enttäuschung wegstecken, es geht um die Champions League - ich sehe da keinen Vorteil für uns." Ein deutlicher größerer Vorteil ist da, dass der VfB Stuttgart, aktuell Tabellensechzehnter, zum Auswärtsspiel in München antreten muss und dort zum Siegen verdammt ist.

"Wenn du nach Ibiza fliegst, ist es auch so, dass du gewinnen musst"

Zumal die Bayern topmotiviert sein dürften: "Sie bekommen die Meisterschale, spielen zu Hause und wollen gewinnen - und spätestens, wenn du nach Ibiza fliegst, ist es auch so, dass du gewinnen musst", sagte Weinzierl über das Duell des Rekordmeisters mit dem VfB am Sonntag (ab 17.30 Uhr in der Radio-Livereportage bei BR24 Sport).

Dadurch, dass die Münchner zwei Stunden vor dem FC Augsburg anstoßen, dürften die Spieler noch kurz vor Anpfiff erfahren, ob die Schützenhilfe aus München erfolgreich war. "Normalerweise gewinnt Bayern München in den meisten Fällen", sagte Weinzierl, "aber im Fußball ist alles möglich, im Saisonfinale passieren verrückte Dinge."

Iago und Hahn sind fraglich

Daher ist es besser, sich auf die eigenen Stärke zu verlassen. "Wir haben auch schon gegen gute Mannschaften wie Leipzig was geholt. Wir trauen uns zu, zu punkten", sagte Weinzierl. Das Hinspiel der beiden Mannschaften hatte 1:1 geendet. "Die Außenseiterrolle liegt uns", sagte Weinzierl.

Der FCA habe eine "sehr, sehr gute Ausgangsposition" im Abstiegskampf. Fraglich ist, ob Iago (starke Prellung) und Andre Hahn (Knie) am Sonntag mitwirken können. Zumindest Hahn sende "klare Zeichen, dass er einsatzfähig ist, da bin ich sehr zuversichtlich", sagte Weinzierl.