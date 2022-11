Musiala zum WM-Auftakt: "Haben die Qualität, weit zu kommen"

"Wir haben die Qualität, weit zu kommen", betonte Musiala am Montag bei der DFB-Pressekonferenz in Al-Shamal. "Wir haben Bock darauf", fügte der Bayern-Profi an. Und, "ich glaube, es ist wichtig, die Lockerheit mitzubringen. Einfach ein bisschen Spaß haben, dann läuft die Sache schon."

WM-Premiere für Youngster Musiala

Musiala präsentierte sich in der Fragerunde entspannt und plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen: Im Mannschaftsquartier ginge alles "ganz relaxed und gechillt ab", so Musiala. "Etwas Basketballspielen, die anderen Spiele am Fernseher verfolgen und nur ein paar Meetings", so der Youngster. Das sei "alles ganz locker".

Dabei ist es für Musiala die erste Weltmeisterschaft. Bei den vergangenen Titelkämpfen saß er noch "gemeinsam mit den Eltern auf dem Sofa". Dabei habe er "den vielen Topspielern zugeschaut, was die da machen" und dabei viel gelernt. Sein persönliches Highlight war dabei das Golden Goal zum Titelgewinn im Jahr 2014: "Das Tor von Mario zu schauen, war eine tolle Erfahrung".

Am Mittwoch (23.3., 14 Uhr, live und in voller Länge ) gegen Japan gilt es.