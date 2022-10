Musiala vs. Bellingham: Jungstars beim Bundesliga-Spitzenspiel

Bellingham-Gala gegen Sevilla

Jude Bellingham ist ebenfalls in herausragender Verfassung, und das nicht nur defensiv. Beim 4:1-Auswärtssieg in der Champions League beim FC Sevilla traf der Mittelfeldspieler zum zwischenzeitlichen 2:0 und wurde nach Spielende zum "Man of the Match" gewählt. In der Champions League stehen für ihn vier Torbeteiligungen (3 Tore, 1 Vorlage) in drei Spielen zu Buche.

Der 19-Jährige stand in dieser Saison in allen Pflichtspielen in der Startelf und spielte immer über die volle Distanz. In der Bundesliga gewinnt Bellingham 58 Prozent seiner Zweikämpfe. Gleichzeitig ist er enorm wichtig für den Spielaufbau der Mannschaft von Edin Terzic.