Munich Indoors wieder mit Bayern-Championat

Vom 21. bis 24. November 2019 findet das jährliche Reitsport-Event, die Munich Indoors, in der Olympiahalle statt: Erstklassiger Pferdesport, magische Show-Acts, eine Shopping-Meile. Das hervorragend besetzte Turnier hat sich in seiner über 20-jährigen Geschichte zu einer echten Leuchtturm-Veranstaltung in Bayern entwickelt. Sie lockt jedes Jahr medaillendekorierte Reiter zahlreicher Nationen nach München. Insgesamt werden vier Serien-Finals in der Landeshauptstadt ausgetragen.

Bachl startet als Führender im Bayern-Championat

Einen ganz besonderen Stellenwert hat dabei das Finale im Bayern-Championat. Nach einigen Jahren Pause, kehrt die wichtigste süddeutsche Springsportserie wieder zurück in die Olympiahalle. Als Führender des Rankings kommt Tobias Bachl in die Landeshauptstadt. "Bei uns bayerischen Reitern kribbelt es extrem", freut sich der Niederbayer.

"Wir kehren in diesem Jahr wieder zu unserem früheren Konzept: zu internationalem Spitzensport und regionalen Größen." Turnierchef Volker Wulff

Das Bayern-Championat war schon für viele bayerische Springreiter ein wertvolles Sprungbrett aufs internationale Parkett. So hat einst Simone Blum, die amtierende Weltmeisterin, das Finale gewonnen.