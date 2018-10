Munich Indoors: Spitzenreitsport mit Weltmeisterinnen aus Bayern

Zwei weitere aus Bayern: Kühner und Michalke

Zu sehen ist in der Olympiahalle auch der gebürtige Münchner Max Kühner, der seit einigen Jahren für Österreich an den Start geht. Die in Isen geborene und in Aubenhausen trainierende Victoria Michalke kommt als Führende in der Wertung "Champion of Honour" in die Landeshauptstadt.