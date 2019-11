23.11.2019, 15:05 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Munich Indoors: Konle Bayernchampion 2019

Der Springreiter Hans-Peter Konle ist nach seinem Sieg bei der finalen Etappe in München der Bayern-Champion 2019. Der 48-Jährige aus dem oberfränkischen Küps gewann am Freitagabend in der Olympiahalle mit Quick Stepp.