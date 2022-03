"Müssen über Grenzen gehen": FCB-Frauen vor Rückspiel in Paris

Aus der Not eine Tugend machen. Diese Motto steht als Überschrift über dem wichtigen Rückspiel der FC Bayern Frauen im Champions-League-Viertelfinale. Denn die Bayerinnen müssen nicht nur einem Rückstand hinterher laufen, die Personalsituation gibt Anlass zur Sorge.

Die Münchnerinnen hatten das Hinspiel in der Allianz Arena gegen Paris dominiert. Doch fehlende Effizienz in der Offensive und Fehler in der Defensive führten zu der schwierigen Ausgangslage, in der sich das Team von Jens Scheuer befindet: Auswärts ein 1:2 aufzuholen wird nicht leicht.

"Dünnes Eis": Elf Ausfälle vor dem Rückspiel

Zumal Scheuer auf viele wichtige Spielerinnen verzichten muss. Wie schon beim 4:0-Sieg gegen Essen am vergangenen Wochenende fehlen Linda Dallmann, Jovana Damnjanović, Franziska Kett, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, Carina Wenninger und Sarah Zadrazil auch am Mittwoch in Paris. Hinzu kommen Maximiliane Rall, die am Dienstag positiv auf das Virus getestet wurde, Viviane Asseyi mit einer Gelbsperre und drei Langzeitverletzte.

"Dünnes Eis. Sehr dünn. Ich habe trotzdem ein gutes Gefühl. Wir werden eine gute Mannschaft auf das Feld schicken", kommentierte Scheuer die Personalsituation und fügte an: "Mich macht das traurig. Auch für die Spielerinnen. Gesundheit geht ja über alles. Ich hoffe bei jeder Spielerin, dass es bei milden Symptomen bleibt."

UEFA verwehrt Terminverschiebung

Nur zwei Feldspielerinnen werden neben Scheuer auf der Ersatzbank in Paris sitzen - die aller Voraussicht nach aus der zweiten Mannschaft aufrücken werden. "Es ist eine Katastrophe, dass uns gerade in den entscheidenden Wochen das Virus so heimsucht. Die Frage ist: kommen neue Fälle dazu?", sagte Scheuer, der wohl nichts gegen eine Verschiebung des Spiels gehabt hätte.

Doch der europäische Fußballverband hatte etwas dagegen: "Die UEFA sagt, wir müssen antreten. Aber wir sind top-vorbereitet. Ich weiß, dass wir Paris vor Probleme stellen können. Wir wissen, wo wir sie angreifen müssen. Ich bin einfach nur verdammt heiß auf dieses Spiel."