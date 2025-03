Münz-Würfe, blutige Nase: EHC gewinnt wildes Match in Mannheim

Das zweite Drittel war gerade zu Ende gegangen, als das Match zwischen den Adlern aus Mannheim und dem EHC so richtig aus dem Ruder lief. Luke Esposito checkte den Münchner Konrad Abeltshauser nach der Sirene heftig gegen die Bande. Abeltshauser ging zu Boden, lief anschließend mit blutigem Gesicht über das Eis und die Schiedsrichter schauten sich die Szene nochmal genau an. Am Ende die klare Entscheidung: Fünf-Minuten-Strafe und Spielausschluss für Esposito.

Tumulte und Münzwurf von den Rängen

Die Mannheimer Fans reagierten erbost auf die Nachricht, warfen Münzen auf das Spielfeld und sorgten somit für eine Spielunterbrechung. An der Entscheidung änderten sie freilich nichts, genauso wenig am Ausgang des Spiels, der sich da schon lange abzeichnete. Denn München hatte dieses Spiel dominiert, war torgefährlich und effizient und hatte sich somit bereits zu diesem Zeitpunkt eine 4:1-Führung erarbeitet.

Die fünfminütige Unterzahl, mit der die Mannheimer nun in das letzte Drittel starten mussten, half in der ohnehin schon eher aussichtslosen Situation nicht gerade. Und auch die Unterbrechung nach den Münzwürfen steckte der EHC besser weg, erzielte kurz nach Wiederbeginn das 5:1.

Jackson: "Zum Spiel nichts zu sagen"

Spielerisch gab es kaum noch Glanzpunkte. Dafür gab es immer wieder Nickligkeiten, Rangeleien, Handgemenge, Faustkämpfe und auch wieder Münzwürfe von den Rängen. Den Mannheimern gelang noch der 2:5-Ehrentreffer. Der EHC führt in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1. EHC-Trainer Don Jackson wirkte nach dem wilden Spiel bedient: "Ich will meinen Jungs zu diesem Auswärtssieg gratulieren und Patrick Hager, dass er Topscorer in der Historie der DEL-Playoffs wurde. Zum Spiel habe ich nichts zu sagen." Jackson teilte damit die Meinung mit dem Mannheimer Kollegen Dallas Eakins: "Nachdem Münchens Trainer zu diesem Spiel keinen Kommentar hat, bringe ich denselben Respekt entgegen."

Anders sah es hingegen Hager, dem das Spiel anscheinden Freude bereitet hat: "Wir haben sehr strukturiert und kontrolliert gespielt und im richtigen Moment die Tore gemacht. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Es macht unglaublich viel Spaß, wenn die Emotionen hochkochen – das gefällt den Fans und auch uns Spielern." Am Sonntag empfangen die Münchner die Adler in der SAP-Arena. Ob es dann auch so hitzig wird, bleibt abzuwarten.