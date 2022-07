Münchnerin Hering will bei Leichtathletik-WM mutig angreifen

Die Titelverteidiger Malaika Mihambo (Weitsprung) und Niklas Kaul (Zehnkampf) führen das deutsche Aufgebot für die Weltmeisterschaften der Leichtathleten in Eugene/USA vom 15. bis 24. Juli an. Wir möchten als Team agieren und mit vollem Fokus die Wettkampf-Tage bestmöglich bestreiten", stellte Chefbundestrainerin Annett Stein.

"Unter den nominierten Athletinnen und Athleten befinden sich zahlreiche Leistungsträger und auch Medaillengewinner der vergangenen Jahre, die das DLV-Team anführen und von deren Erfahrung die Nationalmannschafts-Neulinge profitieren werden."

Herings Ziel: das WM-Finale in Eugene

Eine dieser angesprochenen Leistungsträgerinnen ist Christina Hering von der LG Stadtwerke München. Die 27-Jährige geht als deutsche Hoffnung im 800-Meter-Lauf an den Start. Vor wenigen Wochen holte sich die gebürtige Münchnerin mit einem starken Finish bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin ihren achten Titel über diese Strecke und gehört zur Weltspitze.

Hering hat die 800 Meter schon unter zwei Minuten zurückgelegt. Mit ihren Leistungen steigen die Erwartungen. Mutig will sie in Eugene im Rennen das Heft in die Hand nehmen.

"Ich muss jetzt mal mit dem Selbstvertrauen da rangehen. Das Ziel muss sein, ins Finale zu kommen. Natürlich ist mir bewusst, dass die internationale Konkurrenz stark ist - aber das ist sie immer. Ich gehöre jetzt einfach dazu!" Christina Hering