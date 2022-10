Münchnerin Anna Apel ist deutsche Meisterin im Speed-Klettern

Volle Kletteraction in Neu-Ulm: Bei den Deutschen Meisterschaften im Sportklettern werden die neuen Titelträger in den Disziplinen "Speed" und "Lead" ermittelt.

Einen Doppelsieg an Tag eins feierte die 17-jährige Münchnerin Anna Maria Apel vom Alpenverein München-Oberland. Am Vormittag gewann sie den Titel bei den Juniorinnen, am Nachmittag legte sie mit dem "echten" deutschen Meistertitel nach.

Überraschungszweite wurde die 18-jährige Ukrainerin Sofiia Tulchynska. Sie ist eine von vier ukrainischen Athletinnen und Athleten, die bei den Deutschen Meisterschaften als Gaststarter antreten durften. Platz drei ging an Nuria Brockfeld vom Alpenverein Düsseldorf.

Linus Bader verteidigt Titel bei den Männern

Während es bei den Frauen eine neue deutsche Meisterin gab, verteidigte bei den Männern Linus Bader (DAV Düsseldorf) seinen Titel. Er setzte sich im Finale gegen Sebastian Lucke (ebenfalls Düsseldorf) durch. Dritter wurde Dorian Zedler vom DAV Stuttgart.