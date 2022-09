Münchner Titeljäger mit Champions-League-Start nach Maß

In der Bundesliga schwächelte der FC Bayern München zuletzt und kam sowohl gegen Borussia Mönchengladbach als auch beim 1. FC Union Berlin nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Sané mit Sahnetag

In der Königsklasse bescherte nun Zauberfüßchen Leroy Sané den Titeljägern aus München einen Auftakt nach Maß. Der oft kritisierte Nationalspieler war beim weitgehend souveränen 2:0-Erfolg des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League bei Inter Mailand der umjubelte Matchwinner. In der 25. Minute traf der 26-Jährige nach einem Kabinettstücken selbst zum 1:0, in der 66. Minute erzwang er nach doppeltem Doppelpass mit Kingsley Coman das 2:0 durch Inter-Kapitän Danilo D'Ambrosio.

Seit Beginn der vergangenen Champions-League-Saison waren nur Karim Benzema und Robert Lewandowski an mehr Treffern beteiligt als Sané. Diesem war diese Statistik leidlich egal: "Ich will nur gut spielen und ein gutes Gefühl haben." Das durfte er nach dieser Leistung.

"Wir wollten zeigen, dass wir gegen einen starken Gegner auch souverän gewinnen können. Es war ein hochverdienter Sieg. Zu Null tut immer gut!" Marcel Sabitzer

Guter Start in die Mission Henkelpott

148 Tage nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus gegen Außenseiter FC Villarreal zeigten die Münchner einen starken Auftritt im Giuseppe-Meazza-Stadion, wo Oliver Kahn und Co. 2001 die Königsklasse gewonnen hatten. Nach kleinen Schwächephasen jeweils zu Beginn der beiden Spielhälften gaben die Bayern klar den Ton an, brillierten mit schönem Kombinationsfußball und setzten schon mal ein kleines Ausrufezeichen in ihrer Mission Henkelpott.

"Ich bin zufrieden mit der heutigen Leistung. Wir hatten eine gute Intensität und eine gute Kontrolle im Spiel. Leroy hat zwei super Aktionen gehabt, die zu Toren geführt haben. Wir hatten aber deutlich mehr Chancen, als wir letztlich Tore gemacht haben. Wir hätten das Spiel etwas früher entscheiden können." Bayern-Trainer Julian Nagelsmann

Bayern weiter auf Rekordjagd

Für die Bayern war es der 19. Auftaktsieg in Serie in der Champions League. In der Gruppenphase der Königsklasse sind sie seit September 2017 und einem 0:3 bei Paris Saint-Germain ungeschlagen. 26 Siege und drei Remis gab es seitdem. Mit 29 Spielen in der Gruppenphase ohne Niederlage hintereinander fehlt nur noch eine Partie zu einem weiteren Rekord. Die Gelegenheit dazu bietet sich bereits am Dienstag.

Gerüstet für das Kräftemessen mit Barcelona

Dann empfängt die Nagelsmann-Truppe den FC Barcelona zu Hause in der Münchner Arena. Matthijs de Ligt blickt schon mit großer Vorfreude auf das Kräftemessen mit den Katalanen: "Gegen Barca zu spielen, ist ein Traum für jeden Spieler". Es ist also angerichtet für das schnelle Wiedersehen mit Weltfußballer Robert Lewandowski, der im Sommer zu den Spaniern abwanderte. Und der Pole hat sich mit drei Treffern auch schon mal richtig eingeschossen beim 5:1-Sieg gegen Viktoria Pilsen.

"Ich freue mich auf Robert - nicht zwingend als Gegenspieler, aber als Mensch. Es wird ein spannendes Spiel. Sie sind auch wieder stark in der Liga gestartet, machen viele Tore. Es wird ein schweres Spiel." Bayern-Coach Julian Nagelsmann