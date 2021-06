Münchner Sportfestival am 4. Juli – digital und live vor Ort

Ob Fitness, Kampfsport, Outdoor oder Action: Wenn es die tagesaktuellen Inzidenzwerte erlauben, laden lokale Vereine und Sportanbieter zu ihren Kursen und zum Mitmachen vor Ort an ihren Standorten ein.

Startzeit und Angebote

Ausgangspunkt ist die digitale Festival-Bühne am Königsplatz. Ob digital oder direkt am Parcours. Von 10 bis 18 Uhr informiert der Live-Moderator am Königsplatz über alle aktuellen Angebote. Lacrosse, Rugby, Parcours oder Akrobatik sind genauso im Programm wie historisches Degenfechten, Tanzen, Jonglieren oder Lach-Yoga. Ein ganz besonderes Angebot ist der Kurs "Tanz und Bewegung ohne Augenlicht" im Sehbehinderten- und Blindenförderzentrum in Unterschleißheim.

Highlights real

Luftgewehrschiessen / Schnupperkurs für Jung und Alt (Bezirkssportanlage Zamilla Park)

Skateboard Gruppenkurs für Anfänger + Fortgeschrittene (Skatepark BMW-Welt)

Jonglieren / Präsenzworkshop (Jonglierschule Nymphenburg)

Highlights online

Kosten / Anmeldung

Nach dem Motto "Sei dabei und entdecke Deinen Sport" ist für jeden etwas dabei - ob digital oder live vor Ort. Alle Angebote sind kostenlos. Alle Sportinteressierten können sich vorher oder spontan über die digitale Plattform anmelden und informieren.