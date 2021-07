Münchner Referee Brych zum fünften Mal Schiedsrichter des Jahres

Brych krönte damit sein besonders erfolgreiches Jahr mit der erneuten Auszeichnung als "Schiedsrichter des Jahres. Bei der paneuropäischen Europameisterschaft hatte er mit fünf Einsätzen einen Turnierrekord aufgestellt. Nach seinem Einsatz beim Halbfinale hatte er erklärt, zukünftig auf internationale Großereignisse zu verzichten.

Bei allen internationalen Top-Events auf dem Platz

Der 45-Jährige kann auf Einsätze bei allen wichtigen Wettbewerben zurückblicken. Er stand bei zwei Weltmeisterschaften, zwei Europameisterschaften, dem Europa-League- und Champions-League-Finale sowie einmal beim olympischen Fußballturnier auf dem Platz.

Brych bleibt der Bundesliga erhalten

In der Bundesliga wird Brych weiter pfeifen. Da hatte in der Vorsaison als dritter Unparteiischer die Marke von 300 Partien geknackt. Nachdem die Altersgrenze für Referees in dieser Spielklasse bei 47 Jahren liegt, kann der Münchner noch einige Einsätze nachlegen. Brych war bereits 2013, 2015, 2016 und 2018 als bester deutscher Schiedsrichter ausgezeichnet worden.

Schiedsrichterin des Jahres: Riem Hussein

Bei den Frauen wurde Riem Hussein (Bad Harzburg) zum vierten Mal als Schiedsrichterin des Jahres gekürt. Die 41-Jährige, die im Mai das Champions-League-Finale der Frauen zwischen dem FC Chelsea und dem FC Barcelona (0:4) leitete, erhielt die nationale Auszeichnung bereits 2013, 2016 sowie im vergangenen Jahr.