Münchner Löwen trauern um Ex-Nationalspieler Hans Rebele

Seit Weihnachten klagte Hans Rebele über gesundheitliche Probleme. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends. Am Mittwoch wurde er dann am offenen Herzen operiert. Nun ist Rebele gestorben, wie sein langjähriger Klub TSV 1860 München jetzt bekanntgab.

Jugendspieler, europäisches Finale und die Deutsche Meisterschaft

Für die Löwen brachte es Rebele in der Bundesliga insgesamt auf 115 Einsätze (23 Tore). Insgesamt bestritt er für die Sechziger 225 Punktspiele (50 Treffer). Rebele galt als technisch starker Spieler mit einem guten Spielverständnis und war sehr beliebt bei seinen Mitspielern.

Rebele kam im Alter von zehn Jahren zu den Löwen. Als 18-Jähriger spielte er im Jahr 1961erstmals in der Oberligamannschaft. Der Durchbruch gelang ihm in der Saison 1964/65 im Europacup. Sein erstes Spiel machte Rebele im Halbfinale des Pokalsieger-Wettbewerbs beim AC Turin. "Wir verloren 0:2, aber ich bekam gute Kritiken", erzählte er einmal, "obwohl ich eigentlich Halbstürmer war, entschied sich Trainer Max Merkel für mich als Linksaußen". Am Ende zog er mit den Löwen ins Endspiel ein, das sie allerdings mit 0:2 gegen West Ham United verloren. In der Meistersaison 1965/66 bestritt Rebele 22 Partien und erzielte fünf Treffer zum Titelgewinn der Löwen.

Zweimaliger Nationalspieler und der Wechsel nach Innsbruck

Nach seiner ersten Berufung in die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 1965 zu einem Freundschaftsspiel durch den Bundestrainer Helmut Schön absolvierte Rebele noch eine weitere Partie gegen Wales. Seine Karriere klang von 1972 bis 1975 beim FC Wacker Innsbruck in Österreich aus, wo er 1973 und 1975 jeweils die Meisterschaft und den Pokal gewann.