Münchner Leichtathleten bereit für Deutsche Meisterschaften

Die 26-Jährige Hering hat in Leipzig ihren 16. Deutschen Meistertitel in ihrer Spezialdisziplin 800 Meter im Visier. Dafür scheint sie gut gerüstet: Zwei Mal hat sie in der aktuellen Saison bereits eine Jahresbestzeit gelaufen. Einen Ausrutscher wie im vergangenen Jahr, als sie nur Fünfte wurde, will Hering auf jeden Fall vermeiden.

Benzinger nach überstandener Corona-Infektion fit für die 60 Meter

Die 25-Jährige Benzinger gehört zu den Top-Favoritinnen über die 60 Meter. Allerdings hat sie in den vergangenen Wochen eine Corona-Infektion zurückgeworfen, sie weiß noch nicht genau, wie sich die Quarantänezeit auf ihre Leistung auswirken wird. Sie fühlt sich jetzt "aber fit“ und freut sich auf das Wochenende. Dabei kann sie sich über die 60 Meter gegen ihre Vereinskolleginnen Svenja Pfetsch, Marina Scherzl und Amelie-Sophie Lederer beweisen, die auch für die 200 Meter angemeldet sind.