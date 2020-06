16.06.2020, 11:32 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Münchner Formel-3-Pilotin Sophia Flörsch im Talk bei BR24 Sport

Mit 16 Jahren in die Formel 4, weiter in die Formel 3 und dann ein Horror-Unfall in Macau - die heute 19-jährige Münchnerin Sophia Flörsch kennt die Höhen und Tiefen des Motorsports. Am Donnerstag ist sie zu Gast im Social-Media-Talk bei BR 24 Sport.