Münchner Eisbachsurfer gewinnen auf der Welle von Langenfeld

Ein Münchner Trendsport erobert Deutschland und Europa: Die Münchner Eisbachsurfer, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Stadtbilds sind, surfen mittlerweile auf stehenden Wellen in ganz Europa. Zwei Münchner gründeten kurzerhand die "Rapid Surf League", um ihren Sport quer durch Deutschland und Europa zu präsentieren.

Beim Finale der Tour in Langenfeld in Nordrhein-Westfalen setzten sich zwei Münchner durch. Im Damenfinale gab es sogar ein reines "Eisbach-Duell": Janina Zeitler, die Vorzeigesurferin in Sachen radikales Shredden, gegen Rosina Neuerer mit ihren Rail-Skills. Am Ende eines knappen Finales setzte sich Zeitler durch.