Münchner Dopingprozess: Angeklagte verzichten auf Revision

Der Dopingprozess - die Vorgeschichte

Die Ermittlungen der "Operation Aderlass" waren die Grundlage für den bisher größten Dopingprozess in der Geschichte Deutschlands. Am 27. Februar 2019 kam es während der Nordischen Ski-WM in Seefeldzu Razzien in Österreich und Deutschland.

Der Erfurter Mediziner Mark Schmidt soll Spitzensportlern über Jahre hinweg beim Blutdoping geholfen haben. Er war wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und das Antidopinggesetz angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Arzt seit Ende 2011 regelmäßig weltweit Blutdoping betrieben hat. Mindestens 23 Athletinnen und Athleten in den Sportarten Langlauf, Biathlon, Eisschnelllauf, Leichtathletik und Radsport aus acht Nationen sollen in den Fall verwickelt sein.