Münchner Beachvolleyballerin Ittlinger ist Deutsche Meisterin

EM-Aus im Achtelfinale

Bei der vom 15. bis 20. September stattgefundenen Europameisterschaft in Lettland kamen die deutschen Meisterinnen nicht über die Runde der besten 16 Teams hinaus. Im Achtenfinale unterlagen sie Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihrer Partnerin Margareta Kozuch in zwei Sätzen - 15:21 und 16:21.

"Die beiden waren so heiß auf den Sieg. Den Plan B haben sie sich angekuckt, den Fehler haben sie nicht nochmal gemacht", kommentierte Ittlinger die Niederlage in Lettland. "Es tut natürlich mega-weh, dass wir verloren haben, weil wir haben uns bei der Europameisterschaft definitiv mehr erhofft", so die Münchnerin.