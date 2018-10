Münchner Achse völlig von der Rolle, Boateng verletzt abgereist

Der eigentlich als Ausnahmetorhüter geltende Kapitän Manuel Neuer schritt mit regungsloser Miene in die Katakomben der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wirkte müde, sein Blick leer. Erneut hatte er gepatzt. Mit seinem Fehler vor dem ersten Gegentreffer durch Virgil van Dijk leitete er die Niederlage sogar ein. "Eine Mitschuld habe ich auf jeden Fall", gab Manuel Neuer zu.

Kimmich ackert, Boateng quält sich und reist verletzt ab

Joshua Kimmich ackerte. Immerhin brachte er Leroy Sané nach mehr als einer Stunde Spielzeit in die beste Schussposition. Jérôme Boateng dehnte sich schon nach 20 Minuten seine Muskeln auf dem Platz, quälte sich später sichtbar angeschlagen durch bis zum Schlusspfiff. Am Tag nach dem Spiel teilte der DFB mit, dass der Abwehrspieler wegen Wadenproblemen aus Amsterdam abgereist sei und am Dienstag (16.10.18) in Frankreich nicht spielen könne.

Müller weiter ohne Treffer

Thomas Müllers Suche nach alter Stärke war fast schon mitleiderregend. Das Pech klebte ihm bei seinem Torschuss erneut an der Sohle. Ein weiterer Versuch ging nur an das Außennetz. Nach seiner Auswechslung ließ auch er sich mit leerem Blick auf der Bank nieder.