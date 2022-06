Münchens olympisches Erbe - was ist geblieben von 1972?

Rückblick Bayern im Jahr 2011: München kann am 6. Juli die erste Stadt werden, die sowohl Olympische Sommer- wie auch Winterspiele ausrichten darf.

Die Nachhaltigkeit von Olympia 1972

Vor der Vergabe der Spiele durch das Internationale Olympische Komitee in Durban ging Thomas Klinger in der bayerischen Landeshauptstadt auf Spurensuche, um dabei festzustellen, dass die Nachhaltigkeit der heiteren Spiele von 1972 trotz des tragischen Attentats auf die israelische Mannschaft nirgendwo auch nur annähernd so eindrucksvoll ist wie in München.