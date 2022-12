Münchens OB Reiter weiterer Olympiabewerbung nicht abgeneigt

Olympische Spiele in München? "Ich bin dieser Idee gegenüber sehr aufgeschlossen", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf eine Anfrage von Stadträten der CSU und der Freien Wähler. Eine Bewerbung hätte nach Meinung von Reiter allerdings auch bestimmte Bedingungen zu erfüllen.

"Die Bewerbung einzelner Städte für die Austragung der Olympischen Spiele ist nicht mehr zeitgemäß. Moderne Olympische Spiele müssen das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen, nur dann haben sie auch die Chance auf eine breite Zustimmung in der Bevölkerung", ließ Reiter verlauten.

Zuspruch der Bürger als Voraussetzung für eine Bewerbung

Sportstätten nutzen, die es bereits gibt, sei dabei eins der wichtigsten Kriterien. "München hat hier viel zu bieten, was bereits die European Championships im vergangenen Sommer sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Deshalb bin ich hier über die letzten Monate bereits in guten Gesprächen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, der die Zukunft der Olympischen Spiele in dem Verbund von drei, vier Städten sieht, die jeweils ihre bereits vorhandene Infrastruktur anbieten."

Außerdem, so Reiter, soll die Bevölkerung im Vorfeld befragt werden und entscheiden, ob sie sich eine Bewerbung unter neuen Bedingungen vorstellen kann. Eine solche Bewerbung sei nur mit dem Zuspruch der Menschen vor Ort sinnvoll.

Herrmann: Bayern drängt sich nicht vor

Serienweise waren deutsche Bewerbungen seit 1986 ohne Erfolg geblieben, auch weil die Bürger dagegen waren - etwa beim Bemühen um die Winterspiele für 2022 mit München und um die Sommerspiele für 2024 mit Hamburg. Zuletzt fanden Olympische Spiele in Deutschland 1972 - in München.

Bayerns Sport- und Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte am Montag, dass eine Olympiabewerbung zuerst auf Bundesebene zwischen Politik und Sportorganisationen diskutiert werden müsse. "Es ist wichtig, dass sich Deutschland mit dem Thema beschäftigt, aber es ist nicht so, dass wir uns aus Bayern im Moment vordrängen."