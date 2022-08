München wird Spielort in der European League of Football

NFL-Spiel im November

München ist in diesem November Gastgeber der ersten NFL-Partie in Deutschland zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks und teilt sich mit Frankfurt in den nächsten vier Jahren vier Hauptrunden-Spiele der besten Football-Liga der Welt. Gespielt wird in der Allianz Arena.

In der German Football League Süd spielen außerdem die 1979 gegründeten Munich Cowboys. Der Klub feierte 1993 sogar den Sieg im "German Bowl".