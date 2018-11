München verliert in der Euroleague gegen Topfavorit Moskau

Die Münchner fanden kein Mittel gegen die treffsicheren Moskauer und lagen zur Pause deutlich zurück (40:56). Der Seitenwechsel tat den Bayern zwar gut. Angeführt von Ex-NBA-Profi Derrick Williams und Nihad Dedovic kamen die Gastgeber zwischenzeitlich auf acht Punkte heran (56:64). Mit 25:21 gewann Bayern sogar das dritte Viertel. Der Sieg der Moskauer war trotzdem nie gefährdet. Besonders City Higgins (18 Punkte) war von den Gastgebern kaum zu stoppen. Topscorer der Bayern waren Nihad Djedovic und Derrick Williams (je 14).

"Moskau ist eins der besten Teams in Europa. Jeder kleine Fehler wird bestraft. Wir müssen daraus lernen." FC-Bayern-Spieler Maodo Lô

Weiter im Programm trotz der Niederlage

Für den Meister geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntag tritt München in der Bundesliga beim Mitteldeutschen BC an, dann erwartet das Team von Trainer Dejan Radonjic am Dienstag in der EuroLeague Olympiakos Piräus/Griechenland. Am Donnerstag folgt schon das Spiel bei CB Gran Canaria/Spanien.