München trägt die European Championships 2022 aus

Vom 11. bis 21. August 2022 werden mehr als 4.000 Athletinnen und Athleten aus ganz Europa in München zu Gast sein, bestätigte die Olympiapark GmbH. Sie werden in sechs Sportarten und zehn Disziplinen um mehr als 150 EM-Medaillen kämpfen. Bei den Sportarten handelt es sich um Leichtathletik im Olympiastadion, Radsport, Turnen, Rudern an der Regattastrecke Oberschleißheim, Triathlon und Golf. Eine siebte Sportart könnte noch dazu kommen. Da ist die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen. Der Münchner Stadtrat hatte im Juni grünes Licht für die Großveranstaltung gegeben.

Die European Championships hatten 2018 ihre Premiere. Damals fanden zeitgleich sechs Europameisterschaften im schottischen Glasgow und die Leichtathletik-Europameisterschaft im Berliner Olympiastadion statt. Durch einen abgestimmten Zeitplan entstand für die Fernsehzuschauer ein ähnlicher Eindruck wie zum Beispiel bei Olympischen Spielen, ohne aber, dass für die Championships teure Neubauten errichtet werden mussten.

Olympiastadion und Regattastrecke Oberschleißheim

Das Thema Nachhaltigkeit soll eine große Rolle spielen: Denn in München werden nur bereits vorhandene Sportstätten genutzt werden - auch das Olympiastadion, in dem seit dem Umzug der beiden großen Fußballklubs in die WM-Arena beziehungsweise ins Städtische Stadion an der Grünwalder Straße keine regelmäßigen Sportveranstaltungen stattfinden. Hier finden die Leichtathletik-Wettbewerbe statt. Die Ruderregattastrecke in Oberschleißheim, die aufwändig renoviert wird, ist Austragungsort der Ruderwettbewerbe.

Der Münchner Olympiapark wird mit den European Championships 2022 auch 50 Jahre Olympische Sommerspiele feiern. ARD und ZDF sowie die Radiowellen der ARD werden ausführlich live berichten.