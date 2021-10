München-Marathon ist zurück und wird aufgewertet

Die 35. Auflage des München-Marathons lässt Läuferherzen gleich in mehrfacher Hinsicht höher schlagen. Nach einem Jahr Corona-Zwangspause haben Gernot Weigl uns sein Team alles daran gesetzt, um die größte Laufveranstaltung Süddeutschlands am kommenden Sonntag so normal wie möglich durchführen zu können.

Und doch wird dieses Jahr einiges anders sein. Unter anderem aufgrund der Kurzfristigkeit werden nicht so viele Teilnehmer an den Start gehen, weshalb man sich entschieden hat, die 42,195 Kilometer in zwei Runden Halbmarathon zu absolvieren. Nicht nur der Zieleinlauf, sondern auch der Start findet dieses Jahr im Olympiastadion statt. "Wir mussten in der Kürze der Zeit über tausend Helfer akquirieren", erklärt Geschäftsführer Weigl im Interview. Erst Ende Oktober habe man die Freigabe für die Durchführung des Laufes erhalten.