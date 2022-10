München-Marathon | 09.10., 8.00 Uhr | Livestream

Die Strecke verläuft vom Olympiapark und Schwabing in die Leopoldstraße mit dem Siegestor, über den Königsplatz und die Pinakotheken bis in den Englischen Garten. Von da aus vorbei am Chinesischen Turm, nach Biogenhausen, durch den Münchner Osten, am Gasteig vorbei und über die Isarbrücke am Deutschen Museum.

Streckenrekord seit 20 Jahren bei 2:09:46 Stunden

Dann geht’s zum neuen Streckenhighlight, den Viktualienmarkt und Marienplatz! Danach werden die Läufer über die Bayerische Staatsoper und die Residenz zum Odeonsplatz geleitet. Von dort ist es nicht mehr weit über die Ludwigstraße zum Ziel im Olympiastadion.

Der Streckenrekord liegt seit 20 Jahren bei 2:09:46 Stunden. Ihn zu knacken, ist das Ziel der Profi-Marathonläufer im Feld. Ihr Reporter ist Thomas Klinger, Markus Othmer führt die Interviews.