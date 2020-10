Fußballspiele in München: Keine Zuschauer bis 25. Oktober

In München sind bis einschließlich 25. Oktober keine Fußballspiele vor Zuschauern erlaubt. Das hat der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Dieter Reiter am Freitag beschlossen. Zwei Drittliga-Klubs trifft die Entscheidung besonders kurzfristig: Der TSV 1860 München empfängt am Samstag um 14 Uhr den VfB Lübeck, Türkgücü München spielt gegen den SV Wehen Wiesbaden. Am Mittwoch hatte es noch das Okay für die beiden Drittliga-Spiele vor einem kleinen Teil von Fans gegeben: Beiden Vereinen war zunächst die Zulassung von Zuschauern bis zu zehn Prozent der Kapazität des Stadions gestattet worden.

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut von 32,5 am Dienstag aber wieder auf 42,4 gestiegen ist, sprachen sich die Behörden nun doch gegen die Zulassung von Zuschauern aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an.

Dynamisches Infektionsgeschehen

"Die kurzfristige Absage für dieses Wochenende ist für Fans und Vereine besonders bitter, das ist uns sehr bewusst. Sie zeigt aber auch, dass es derzeit keinen Sinn macht, an einem fixen Stichtag festzulegen, was drei Tage später möglich sein kann. Dazu ist das gegenwärtige Infektionsgeschehen einfach zu dynamisch", stellte Oberbürgermeister Dieter Reiter fest. "Deshalb haben wir uns entschieden, in den nächsten gut zwei Wochen generell keine Spiele mit Zuschauern zuzulassen. Nur so können wir vermeiden, dass wieder für alle besonders ärgerliche, kurzfristige Absagen nötig werden könnten."

Nach 15 Jahren erstmals wieder Profi-Fußball im Olympiastadion

Nach dem Aufstieg von Türkgücü steigt in dieser Saison erstmals nach 15 Jahren wieder regelmäßiger Profi-Fußball im Olympiastadion. Maximal acht Partien kann der Aufsteiger in der Arena im Olympiapark auszutragen. Der Start muss jetzt allerdings ohne Zuschauer stattfinden.

Auch die Mannschaften vom FC Bayern München betroffen

Auch die Fans vom deutschen Rekordmeister müssen weiter auf einen Besuch in der Arena verzichten. Betroffen sind das Pokalspiel des FC Bayern München gegen den Fünftligisten 1. FC Düren am 15. Oktober, die Champions-League-Partie gegen Atlético Madrid am 21. Oktober und die Bundesliga-Begegnung mit Eintracht Frankfurt am 24. Oktober. Das nächste Heimspiel danach ist das gegen Werder Bremen am 21. November. In der Bundesliga zählt der FC Bayern zu den wenigen Teams, die bislang auf Zuschauer verzichten mussten.

Auch die zweite FCB-Mannschaft in der 3. Liga und die Bayern-Frauen dürfen ihre Spiele weiter nur vor leeren Rängen austragen.