München in der Eishockey-Champions-League auf Viertelfinalkurs

Vorjahresfinalist München drehte dabei einen 0:2-Rückstand nach dem ersten Drittel. Justin Schütz (33.), Trevor Parkes (42.) und Yasin Ehliz (44.) sicherten den Münchnern einen Vorteil für das Rückspiel zu Hause am kommenden Mittwoch. Ehliz war wie etliche andere Münchner Nationalspieler wegen der Champions-League-Bealstung nicht in das Aufgebot für den Deutschland-Cup berufen worden.

In der vergangenen Saison war der dreimalige deutsche Meister in der Champions Hockey League (CHL) bis ins Finale gegen Frölunda Göteborg (1:3) vorgestoßen. In dieser Saison haben die Münchner ihre Vorrundengruppe als Sieger beendet. Der Sieger des Achtelfinals zwischen München und Minsk trifft auf den Gewinner des schwedischen Duells zwischen Djurgardens IF und Skelleftea AIK.

Verteidiger Blake Parlett fällt aus

Allerdings mussten die Münchner vor dem Spiel schon am Montag auch einen Rückschlag hinnehmen. Verteidiger Blake Parlett zog sich im Training eine Gesichtsverletzung zugezogen. Den 30-Jährigen traf nach Vereinsangaben ein Schlagschuss am Kopf. Der Kanadier wurde ins Krankenhaus gebracht und konnte die Reise nach Minsk nicht antreten.

Wie lange der 311-malige AHL-Spieler Parlett ausfällt, könne noch nicht prognostiziert werden. Auch auf Derek Roy (Schulter) und Jason Jaffray (Aufbautraining) musste Münchens Coach Don Jackson verzichten.