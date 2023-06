München-Eichenried freut sich auf Golf-Elite bei BMW-Open

Startschuss zur 34. Auflage des renommiertesten Profi-Golfturniers Deutschlands: Die BMW International Open finden vom 21. bis 25. Juni im Golfclub München Eichenried statt. Einmal mehr werden ein internationales Top-Spielerfeld und die besten deutschen Golfer den Ball aufteen und um einen der traditionsreichsten Titel auf der DP World Tour kämpfen. Zu gewinnen gibt es insgesamt zwei Millionen Euro, davon gehen 340.000 Euro an den Sieger.

Wichtige Ryder-Cup-Punkte zu holen

Wichtiger sind für einige Profis allerdings die Ryder-Cup-Punkte, denn wer in München ganz vorne ist, hat Chancen im September in Rom dabei zu sein, wenn Europa gegen die USA spielt. Deshalb ist das Feld auch extrem stark besetzt und wird vom Engländer Luke Donald angeführt, der in diesem Jahr Kapitän des europäischen Teams ist. Donald wird von seinen Vizekapitänen Thomas Björn (Dänemark) und Edoardo Molinari (Italien) begleitet, die auch um den Titel mitspielen.

Stand heute sind mindestens 21 deutsche Golf-Profis sowie zwei deutsche Amateure am Start - allen voran Yannick Paul, Marcel Siem und Max Kieffer.