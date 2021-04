München bleibt EM-Gastgeber und plant jetzt mit Zuschauern

Zahlreiche Spielorte hatten zuvor der UEFA die Zusicherung gegeben, Fans in die Stadien zu lassen - unter unterschiedlichen Bedingungen. Der deutsche EM-Standort München hatte bereits am Dienstag (06.04.2021) seine grundsätzliche Bereitschaft für eine Zulassung von Fans erklärt, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Welches Szenario letztlich umgesetzt werden könne, hänge vom Pandemie-Geschehen während der EM ab, die vom 11. Juni bis 11. Juli ausgetragen werden soll.

UEFA plant weiterhin mit zwölf Standorten

Die UEFA wird in Abstimmung mit den Ausrichterstädten heute um 15.00 Uhr bekanntgeben, dass zunächst alle ursprünglich eingeplanten zwölf Standorte Teil der EURO 2020 sein werden. Alle Standorte haben ihre unterschiedlichen Szenarien zu der geforderten Zulassung von Fans in den Stadien dargelegt. In jeder Ausrichterstadt besteht nach Informationen der Sportschau sogar die Möglichkeit, dass auch sogenannte Fanzonen errichtet werden können - je nach Pandemielage.

Endgültige Entscheidung am 19. April

Eine endgültige Entscheidung darüber, ob alle Standorte wirklich bei der EURO 2020 dabei sind, soll am 19. April fallen. Dann trifft sich das UEFA-Exekutivkomitee im schweizerischen Montreux, um einen Beschluss zu fassen. Um auf die Pandemielage zu reagieren, sollen aber auch danach noch Turnier-Veränderungen grundsätzlich möglich sein. An den einzelnen Spielorten gibt es nun unterschiedliche Bedingungen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sah zuletzt kaum eine Chance auf ein gefülltes Münchener Stadion während der EURO: "Im Moment kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen mit großartigen Zuschauerzahlen zu operieren, es dauert ja nicht mehr lange", sagte Söder im Interview mit der RTL/ntv-Redaktion.